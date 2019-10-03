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Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın darmadağın olduğu an

Akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise tabutu gördüğü anda gözyaşlarına boğuldu.

61 yaşında yaşadığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Törende eşinin tabutunu gören Gülenay Kalkan gözyaşlarına boğuldu. Tabutun başında uzun süre ağlayan Gülenay Kalkan'ın zor anları kameralara yansıdı.

Ayrıca törene Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Ata Demirer, Demet  Akbağ, Can Gürzap, Zafer Algöz, Altan Erkekli, Mehmet Aslantuğ, Oya Başar, Arzu Yanardağ ve Melek Baykal gibi birçok ünlü isim katılırken, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’da usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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