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Sosyal medya'da hızla yayılan yeni akım 'pes' dedirtti!

Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!

Zengin instagram kullanıcıları yine kolları gösteriş için sıvadı. Bakın bu kez ortaya nasıl görüntüler çıktı....

Görgüsüzlüğün bu kadarı pes dedirtti!

Zengin ve ünlü birçok kişinin başlattığı sosyal medya akımına sosyal medyadan tepki yağdı.

Akımın ismi Falling Stars 2018 (Kayan Yıldızlar 2018). Sosyal medyadaki kullanıcılar, zengin ve ünlülerin sahip oldukları refahı sergilemek için 'yeni bir yöntem' bulduğunu söylüyor. Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Bunu yaparken de aralarında sosyal medya fenomeni Lena Perminova ve model Natasha Polly'nin de bulunduğu ünlü arkadaşlarını etiketledi. Onlar da boş durmadı ve bu meydan okumaya cevap verdi. Yeni başlayan bu akım şimdilik Ruslarla devam ediyor.

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