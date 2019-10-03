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Eklenme Tarihi:
03.10.2019 09:18
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.
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Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.
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Etiketler
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