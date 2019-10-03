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Hadi Özışık'tan İmamoğlu'na çağrı: Açıklama yapın

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuk olduğu Haber Global'de Sanem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğüyle ekrana gelen 'Neden' programında 'siyasette İBB polemikleri' tartışıldı.

Avukat Celal Ülgen, İstanbul'da bazı ağır ceza hakimlerine İBB'nin geçmiş yönetimi tarafından araç tahsis edildiğini ileri sürdü. Bu iddianın önemli olduğunu ve ispatlanması gerektiğini ifade eden İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak Ülgen'in bu iddiasıyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

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