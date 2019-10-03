BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA deprem sesini yayınladı! Mars'ta kaydedildi tüyler ürpertici ses

NASA, Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Mars'ta 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı, bazı depremlerin de insanlar tarafından duyulabileceğini açıkladı.

NASA, Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş ses kaydını yayınladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine 'güçlü deprem adayı' gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.

Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.

Geçen kasım ayında Kızıl Gezegen'e inen InSight, ilk sismik yer sarsıntısını nisan ayında kaydetmişti. Bilim adamları, Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor. (Hüseyin Koyuncu - Euronews)

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