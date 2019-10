NASA deprem sesini yayınladı! Mars'ta kaydedildi tüyler ürpertici ses

NASA, Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş ses kaydını yayınladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine 'güçlü deprem adayı' gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.

Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.

