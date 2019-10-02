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Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı

İnternetten beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.

25 Eylül'de internetten bulduğu bir otomobili satın almak için İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden Gözütok, OGS cihazını çantasına, çantayı ise otobüsün bagajına koydu. Ertesi sabah erken saatlerde Manisa Otogarı'nda inen Gözütok, satın alacağı otomobilin sahibi ile buluştu, pazarlık yaptı ve otomobili satın aldı.

Noterdeki satış işlemlerinin ardından yeni aldığı otomobil ile İstanbul'a dönüş için hazırlanan Gözütok, yanında getirdiği OGS cihazını da otomobilinin ön camına yapıştırdı. Daha sonra otomobilinin plaka bilgilerini OGS cihazını satın aldığı bankaya göndererek, cihazını yeni otomobil plakasına tanımlattıran Gözütok, yolculuğa başladıktan sonra gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi.c

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