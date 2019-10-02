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İtalyan spiker Diletta Leotta ahlaksız tezahürat: "Göğüslerini aç"

Sky Sports Italia'da sunuculuk yapan Diletta Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce yaklaşık 2 bin kişi "Göğüslerini aç Diletta Leotta" şeklinde tezahüratına maruz kaldı.

İtalya'nın en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce saha kenarında yürürken; Napoli taraftarının şok eden bir tezahüratı ile karşılaştı.

"Göğüslerini aç Diletta Leotta": Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan Napolili taraftarlar, spiker Diletta Leotta'yı sözlü olarak taciz etti. "Göğüslerini aç Diletta Leotta" şeklinde tezahüratta bulunan Napolili taraftarlara ünlü spiker el hareketiyle 'hayır' cevabını verdi.

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