Serdar Ali Çelikler'den olay iddia! Fikret Orman imza atmak istemedi

Deneyimli spor yazarı Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendirirken Fikret Orman'la ilgili bomba bir gelişmeden bahsetti.

"Fikret Orman, imza atmak istemedi"

Beşiktaş'la ilgili önemli bir bilgi veren Serdar Ali Çelikler, "Önemli bir iş adamının istihbarat bilgisi. Bir başka büyük kulübün yönetim kurulundan teyitli bilgi. Bir iş adamı gidiyor, birisine söylüyor. O birisi gidiyor, bir başka büyük kulübün yönetim kurulu üyesine söylüyor. Galatasaray, Ziraat Bankası'nın önderlik yaptığı Bankalar Birliği anlaşmasına imza attı. Banka, 'Eğer yarın bir gün ben bunu Galatasaray'dan tahsil edemezsem senden tahsil edeyim' diye yöneticilerin bir kısmı ve başkandan imzalı senet istiyor. Mustafa Cengiz de seneti veriyor. Böyle olması lazım. Mustafa Cengiz'in zaten Galatasaray'a verilen krediyi ödemesi mümkün değil. Ama bu bir teknik gereklilik. Ama bizim duyduğumuz haber şu. Fikret Orman imza atmak istemiyor. 'Ben şahsi kefalet vermek istemiyorum, o yüzden bırakayım Beşiktaş'ın önünü açayım diyor. Yönetim kurulundan üst bir arkadaş imza atarsa atsın. Ben bu imzayı atmayayım' diyor. İmzayı da yönetimden üst düzey birisi atıyor. Benim tahminim Serdal Adalı. Fikret Orman imza atmıyor. Dolayısıyla gelecek olabilecek cezadan dolayı kendisi sorumlu olmuyor. Tahmin ediyorum ki Serdal Adalı imzayı atıyor. Başkan adayı olacak.'' şeklinde konuştu.