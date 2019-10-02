Kuş Cenneti Acıgöl’de görsel şölen

Türkiye’nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesindeki Acıgöl’de sonbaharın gelişiyle birlikte kuşların görüntüsü büyülüyor. Türkiye'de Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki Acıgöl, yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Görenleri kendine hayran bırakan Acıgöl, sonbahar mevsiminde yerel halk tarafından allı turna olarak adlandırılan flamingolar başta olmak üzere taykuşları, akçacılıbıt, kılıçgaga, gülensumru gibi kuşların uğrak yeri oluyor. Doğa

Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından flamingoların gölün üzerindeki uçuşları ve suyla dansı havadan görüntülendi. Türkiye’nin kuş cenneti Acıgöl’deki görüntülerde, flamingoların görsel şöleni izleyenleri hayran bıraktı.