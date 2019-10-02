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Bilal Erdoğan'dan canlı performans

Best FM'de Adem Metan'ın konuğu olan Bilal Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısına eşlik etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3 - 6 Ekim arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'ni anlatmak için Best FM'deki Adem Metan Show'a katıldı.

Erdoğan programın ilerleyen dakikalarında sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısına eşlik etti.

Bilal Erdoğan'ın bu performansı sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

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