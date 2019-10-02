Fatih Terim: "Bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık"

Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. maçında Paris Saint-Germain’i konuk eden ve sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Fatih Terim, “Son çeyreği saymazsak, bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun diyebiliriz. Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık diye düşünüyorum. Bu maçtaki mücadelenin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Skor çok değişik olabilirdi. Filmin bundan sonraki bölümünde neler olabileceğini az çok gösterdik diye düşünüyorum. Kaybederken bile Galatasaraylılar’ın gurur duyacağı bir takım istiyorum” demiştim dün. Böyle takımlara karşı 1 salise dahi konsantrasyonunuzu kaybedemezsiniz. Kaybederseniz, santra yaparsınız. Bu tempoyla baş etmek, direnç göstermek çok kolay değil. Ama umuyorum ki bazı şeyler yerine oturdukça çok daha keyifli maçlar olacaktır. Bugün skordan ayrı olarak oyuncularımı kutluyorum. Biz de gol bulabilirdik. Seri’nin ilk yarıdaki pozisyonu gol olsa herhalde bu akşam UEFA’da jenerik olurdu. İkinci yarıda da istedik. Ortaya koyulan oyun ilerisi için umut verdi. Öyle bir kadro var ki, giren, çıkan, tribünde oturan, gelmeyen çok yüksek kalibreli ve büyük oyuncular, bunu kabul edelim. Bugün en kötü berabere bitirebilirdik ve puan açısından çok iyi olabilirdi. Ama bugün bize kalan, bu oyunun oynanabiliyor olması ve bu da ileride işimize yarayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.