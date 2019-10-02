SPOR

Fatih Terim: "Bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık"

Paris Saint-Germain’e 1-0 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından soruları yanıtladı. Takımın oynadığı futboldan memnun kaldığını belirterek “Bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık” diyen Terim, Fransız ekibini de Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden birisi olarak gördüğünü söyledi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. maçında Paris Saint-Germain’i konuk eden ve sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Fatih Terim, “Son çeyreği saymazsak, bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun diyebiliriz. Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık diye düşünüyorum. Bu maçtaki mücadelenin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Skor çok değişik olabilirdi. Filmin bundan sonraki bölümünde neler olabileceğini az çok gösterdik diye düşünüyorum. Kaybederken bile Galatasaraylılar’ın gurur duyacağı bir takım istiyorum” demiştim dün. Böyle takımlara karşı 1 salise dahi konsantrasyonunuzu kaybedemezsiniz. Kaybederseniz, santra yaparsınız. Bu tempoyla baş etmek, direnç göstermek çok kolay değil. Ama umuyorum ki bazı şeyler yerine oturdukça çok daha keyifli maçlar olacaktır. Bugün skordan ayrı olarak oyuncularımı kutluyorum. Biz de gol bulabilirdik. Seri’nin ilk yarıdaki pozisyonu gol olsa herhalde bu akşam UEFA’da jenerik olurdu. İkinci yarıda da istedik. Ortaya koyulan oyun ilerisi için umut verdi. Öyle bir kadro var ki, giren, çıkan, tribünde oturan, gelmeyen çok yüksek kalibreli ve büyük oyuncular, bunu kabul edelim. Bugün en kötü berabere bitirebilirdik ve puan açısından çok iyi olabilirdi. Ama bugün bize kalan, bu oyunun oynanabiliyor olması ve bu da ileride işimize yarayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
76 yaşındaki şüphelinin yaptıklarını duyunca inanmayacaksınız
MSB duyurdu! Haftanin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TOKİ'den dar gelirli vatandaşa müjde! 345 lira taksitle ev alma imkanı
Ankara İl Sağlık Müdürü açıkladı...Anneler için 'Emzirme Danışmanlık Timi' geliyor
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı
Cumhurbaşkanı imzaladı! Yabancı yatırımlara devlet yardımı bakanlığın elinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
O Ses Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı Jüri bloklama butonu geldi
Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildi
Gülenay Kalkan kaç yaşında Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi kimdir?
Kırklareli’de iğrenç olay
Ciciş kardeşlerin Esra Esoy'u "Çok namusluyum" diyerek soyundu
Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşi kimdir tam 11 yıl evli kaldılar
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü
Tarık Ünlüoğlu neden öldü hastalığı neydi kanser miydi?