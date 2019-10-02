MEDYA

O Ses Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı Jüri bloklama butonu geldi

Yeni sezon çekimleri başlanan O Ses Türkiye'den ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı yarışmaya "Jüri bloklama butonu" geldiğini duyurunca jüri üyelerini ağzı açık kaldı. Bu buton sayesinde jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek.

Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yeni sezona başlıyor. Yeni sezondan ilk fragmanının yayınladığı yarışmada herkesi şaşırtan bir değişiklik yapıldı. Jüri üyelerine sürpriz yapan Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını söyledi.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan yarışmada jüri üyelerini şaşırtan bir yenilikte geldi. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
76 yaşındaki şüphelinin yaptıklarını duyunca inanmayacaksınız
MSB duyurdu! Haftanin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TOKİ'den dar gelirli vatandaşa müjde! 345 lira taksitle ev alma imkanı
Ankara İl Sağlık Müdürü açıkladı...Anneler için 'Emzirme Danışmanlık Timi' geliyor
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı
Cumhurbaşkanı imzaladı! Yabancı yatırımlara devlet yardımı bakanlığın elinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildi
Kırklareli’de iğrenç olay
Gülenay Kalkan kaç yaşında Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi kimdir?
Ciciş kardeşlerin Esra Esoy'u "Çok namusluyum" diyerek soyundu
Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü
Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşi kimdir tam 11 yıl evli kaldılar
Kadın 66. bölüm fragmanı
Tarık Ünlüoğlu neden öldü hastalığı neydi kanser miydi?