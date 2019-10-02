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Bu kedi ders dinleyip kitap okuma saatine katılıyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde Özen Adalı Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin sahiplendiği ve okulun maskotu kedi, öğrencilerle derse girip kitap okuma saatine katılıyor.

Özen Adalı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından sahiplenilen sokak kedisi, öğrencilerle birlikte derse giriyor. Okuma saati başta olmak üzere hemen hemen tüm derslere giren kedi, okulun maskotu haline geldi. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından sahiplenilen ve düzenli olarak beslenmesi yapılan kedi, kimi zaman öğrencilerin sıralarında dersi dinliyor, kimi zaman ise öğretmen masasında uzanarak renkli görüntüler oluşturuyor.

Öğrenciler, “Kedinin derse girmesi bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Biz onu çok sevdik. Bizimle birlikte dersi dinliyor. Bizler de onunla ders işlemeyi seviyoruz. Ayrıca bu şekilde hayvan sevgisini de öğrenmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Vahdetin Akgöl ise kediyi 6 ay önce sahiplendiklerini ifade ederek, “Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz çok ilgi gösteriyorlar, onu besliyorlar. Kedimiz de okuma saatlerinde sınıflara girip çıkıyor. Bir öğrenci gibi sıralarda dersi dinliyor. Öğrencilerimiz kediyi seviyor, kedi de onları seviyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda evcil hayvanların beslenmesiyle ilgili kampanya başlattığını hatırlatan Akgöl, “Biz de buna destek vermek için kedi beslemeye başladık. Öğrencilerimizde hayvan sevgisi oluştu. Bunun yanında bir köpek de besliyoruz. Ara sıra bahçeye gelip oturuyor. Ancak onu daha sınıfa alıştıramadık. İnşallah onu da en kısa zamanda okulda beslemeye çalışacağız” diye konuştu.

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