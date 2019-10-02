Candaş Tolga Işık açıkladı! Beşiktaş'ta hangi başkan adayları önde?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

''Ahmet Nur Çebi bir adım önde''

Beşiktaş'taki kötü gidişatı değerlendiren Işık, ''Ahmet Nur Çebi ve Serdal adayı başkanlık için aday olacak. Ahmet Nur Çebi bir adım önde görünüyor. Beşiktaş'a kim gelecekse vizyon ve para şart. Adalı ve Çebi'den bu parayı görmek istiyorum. Para yoksa meşgul etmesinler. Beşiktaş'ta en çok paraya ihtiyaç var.

''Kimin Beşiktaş'a ne kadar vereceği önemli''

2.4 milar lira borç var. Ali Koç, 800 milyon TL Fenerbahçe'ye verdiği para. Şimdi Beşiktaşlı büyüklerimizi görelim. Evet vizyon önemli ama adaylardan bu parayı görmek istiyor. Paralar yoksa da meşgul etmesinler. Vizyoner isimler şart. Hürser Tekinoktay finansal gücü bulursa büyük bir aday. Ama yarış Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi arasında geçecek. Kimin Beşiktaş'a ne kadar vereceği önemli. Skor değiştirir.''