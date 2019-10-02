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Defilede mankenlere özenen kadın podyuma çıkıp yürüdü, Gigi Hadid sahneden kovdu

Paris Moda Haftası kapsamında Chanel defilesinin finalinde izleyicilerden biri podyuma çıkıp mankenmiş gibi yürümeye başladı. O anda sahnede olan manken Gigi Hadid kadını sahneden attı.

Paris Moda Haftası kapsamında Chanel defilesinin finalinde yaşanan olayda izleyicilerden biri mankenleri geçişi sırasında mankenlerin arasına katılarak manken gibi yürümeye başladı. Mankenlerin arası dalıp yürüyüş yapan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid tarafından sahneden indirildi.

PODYUMDAN İNDİRDİLER

Podyumdaki mankenler, olayı davetlilere çaktırmamaya çalıştı. Podyuma çıkan kadın daha sonra zorla indirildi. Olay sonrası kadının Youtuber olduğunu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Gigi Hadid'in tavrı modacılar tarafından alkış aldı.

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