Kızının karaciğeriyle hayata tutundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 7 yıldır karaciğer rahatsızlığı nedeniyle organ nakli bekleyen Halit Fırat (49), kızı Sariye Fırat’tan (23) alınan dokuyla hayatta tutundu. Tarım işçisi olarak çalışan baba Fırat, 7 yıl boyunca Hepatit B hastalığı dolayısıyla ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Fırat’a karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu. Aranan organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden ailenin en büyük kızı Sariye Fırat'ın karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi.

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip, kızından aldıkları karaciğer dokusunu, 6 saat süren başarılı bir operasyon ile baba Fırat’ta nakletti. Yapılan nakil sonrası sağlıklı günlere adım atan Fırat, ailesiyle birlikte ikinci baharına başladı. Halit Fırat, kızının kendisine karaciğerinden doku vermesiyle yeniden hayata tutunduğunu kendisini ameliyat yapan doktorlarla teşekkür etti. Rahatsızlığının yaklaşık 7 yıldır devam ettiğini, bu sürede çok zor günler yaşadığını anlatan Fırat, "Ben tarım işçisi olarak çalışıyorum. Yıllardır bu hastalığım dolayısıyla zor günler geçiriyordum. Allah razı olsun Mehmet hocam, beni muayene etti ve başarılı bir nakil yaptılar. Doktor, karaciğer naklinin yapılması gerektiğini söyleyince kızım hiç tereddüt etmeden ciğerini bana verdi. Allah razı olsun hayatım kurtuldu” dedi.

HRÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, ekibiyle bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri karaciğer nakillerinin 25’incisini Halit Fırat’a yaptıklarını bildirdi. Hastane altyapısı ve ekiplerinin çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, kendilerine başvuruda bulunan hastaların sağlıklarına yeniden kavuşması için her türlü çabayı gösterdiklerini aktardı.

Organ nakli gerçekleşen Halit Fırat, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından ziyaret edildi.