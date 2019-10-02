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İstanbul'da otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildi

İSTANBUL Mahmutbey gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken otomobile ise el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan'dan papağanların getirildiği ve dağıtımının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

Ekipler Mahmutbey Gişelerde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu.

Otomobilin bagajında yapılan aramalarda Sevda ve Sultan türlerinde olan toplam 45 papağan ele geçirildi.

Polis ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin papağanları getirdiği otomobile de ekipler tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Kaçakçılık polisleri tarafından ele geçirilen 45 papağan Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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