Bursa Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı makamında rehin alındı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B., silahla, İmar ve İnşaat İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı.

Durumdan haberi olan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Geçen yıl istifa etmiş

Bu arada şüpheli Sinan B.'nin sözleşmeli olarak çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, yeniden iş istemek için geldiği belediyede 'beyaz masa' biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlenerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Öte yandan olay nedeniyle bugün yapılacak Gemlik Belediyesi Meclisi Toplantısının ertelendiği belirtildi.