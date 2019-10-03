Hadise'nin yeni dans videosu sosyal medyayı yıktı
Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflarla gündeme gelen güzel şarkıcı Hadise, yayınladığı video ile yine adından söz ettirmeyi başardı.
Güzel şarkıcı Hadise yayınladığı dekolteli videosuyla takipçilerinin aklını başından aldı.
Hadise Rapçi Ezhel'in yeni şarkısıyla dans etti.
Güzel şarkıcı o anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden videoyu yayınlayan Hadise, takipçilerinden tam puan aldı.