İBB Altuniza'de metrobüs durağındaki yoğunluğu tek hamleyle bitirdi

Metrobüs çıkışına konulan turnikeleri 50 metre uzaklıktaki üst geçit girişine koyan İBB'nin bu hamlesi sabah saatlerindeki yoğunluğa son verdi.

İBB mesaj yayınlanmıştı

İBB, Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle dün bir mesaj yayınlanmıştı.

3 boş metrobüs çare olmadı

İBB, yoğunluk nedeniyle Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini duyurmuştu. Ancak bu uygulama da yoğunluğa çözüm sağlamayınca İBB'den ikinci hamle geldi.

50 metre uzaklığa konuldu

İBB, metrobüs çıkışına konulan turnikeleri 50 metre uzaklıktaki üst geçit girişine koyarak metrobüs girişinde ve çıkışında oluşan yoğunluğa kalıcı çözüm getirdi.

Yoğunluğa kesin çözüm

Böylece turnikenin yerinin değiştirilmesi ve boş metrobüslerin Altunizade'den kalkmaya başlaması yoğunluğa son verdi.