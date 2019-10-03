Vatandaşın elektiriğe yapılan zamma tepkisi ne oldu?
Sigaraya yapılan zam, doğalgaza yapılan zam, şimdi de elektrik vatandaşı isyan durumuna getirdi. Peki bu isyanı devlet yetkilileri duyacak mı? Peki halk bu duruma ne diyor? İşte yanıtlar...
Eylül ayında elektriğe bu kez Yüzde 14.9 oranında zam geldi. Böylece Son bir yılda elektriğe gelen zam oranı %55-60'ı buldu.
Sigaraya yapılan zam, doğalgaza yapılan zam, şimdi de elektrik vatandaşı isyan durumuna getirdi. Peki bu isyanı devlet yetkilileri duyacak mı?
İnternethaber olarak bizde mikrofonumuzu vatandaşa uzattık...