Vatandaşın elektiriğe yapılan zamma tepkisi ne oldu?

Eylül ayında elektriğe bu kez Yüzde 14.9 oranında zam geldi. Böylece Son bir yılda elektriğe gelen zam oranı %55-60'ı buldu.

Sigaraya yapılan zam, doğalgaza yapılan zam, şimdi de elektrik vatandaşı isyan durumuna getirdi. Peki bu isyanı devlet yetkilileri duyacak mı?

İnternethaber olarak bizde mikrofonumuzu vatandaşa uzattık...