Abdulhamit Gül İnfaz yasasında değişiklik açıklaması: " İnfazı meclis çalışacak"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İnfaz yasasında değişiklik ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansında konuştu. Gül, programın ardından basın mensubunun sorusunu yanıtladı.