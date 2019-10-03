Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkiinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut, kızı için yaptığı fedakarlıkla takdir topladı. 3 yıl önce evi yanan, bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'Orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Belediye bir kamyon, orman ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörler ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi bu sayede sona ermiş oldu. Artık evlerinin önünden servise binen ve okulunun önünde inen küçük kızın mutluluğu, fotoğraf karelerine yansıdı.

Ramazan Korkut, yolun kötü olmasından dolayı servis aracının gelmediğini belirtip, Kızımı bir kez evin önünden alan servis şoförü daha sonra bana 'Yolun iyi değil, bir daha buraya gelemem' dedi. Milli Eğitim'den yetkililer gelerek yolda incelemede bulundu. Onlar da, 'Yolu kendin yaptırırsan kızın ancak o zaman servis ile okula gider' cevabını verdi. Yolu yaptırmaya mecbur kaldım, çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti. Veresiye olarak yatırdığım yol için 20 bin lira borçlandım. Maddi durumum zaten iyi değil. Şimdi üzerine bir de veresiye olarak yatırdığım bu yol için yapılan masraf eklendi. Nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünmeye başladım dedi.