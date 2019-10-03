GÜNCEL

Karaman'da otomobiliyle bisikletliye çarpınca 'Karıncayı bile incitmemiştim' diyerek ağladı

KARAMAN'da otomobili ile çarptığı bisikletin sürücüsü 42 yaşındaki Cafer İzci'nin yaralanmasına neden olan Çiğdem Öz, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Çiğdem Öz idaresindeki 70 FS 196 plakalı otomobil, kavşakta Cafer İzci'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İzci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

'Ben ömrümde karıncayı bile incitmemiştim' diyerek ağladı

Sağlık ekipleri yaralı İzci'ye müdahale ederken, otomobil sürücüsü Öz, kaldırımda oturarak, 'Ben ömrümde karıncayı bile incitmemiştim' diyerek gözyaşı döktü. Vatandaşlar, Çiğdem Öz'ü sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf ederken yaralı olan Cafer İzci, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Çiğdem Öz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayıp taziyelerini iletti
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aylar sonra ilk kez karşı karşıya geldi!
Fatih Terim'in tebrik etmediği tek Galatasaraylı! Kızağa çekiyor
Burak Yılmaz Wolverhampton maçında yok
Hüseyin Çelik’ten açıklama geldi Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?
Metrobüsün bir günlük kazancı inanılmaz! Yıllığa vurunca deli para ediyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İş yeri sahiplerini dolandıran sahte SGK denetçileri yakalandı
Rusya buzullar eriyince 5 yeni adaya sahip oldu
Ahu Tuğba'nın ilk eşi kim? Canlı yayında herkesi şoke eden itiraflar
İstanbul'da sahte SGK müfettişleri polis ekiplerine yakalandı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara
1 Ocak hangi güne denk geliyor 2020 yılbaşı ne zaman?
Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi
Safer ayı ne kadar sürüyor bela ayı neden denir?