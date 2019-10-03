MAGAZİN

Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törende ünlü isimler usta oyuncuyla ilgili anılarını anlatırken Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı.

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tören düzenlendi. Törene usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü oyuncular Zafer Ergin, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Can Gürzap, Zafer Algöz, Melek Baykal, Tamer Karadağlı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Tören usta oyuncunun görüntülerinden oluşan videonun gösterimiyle başladı. Törende ünlü isimler usta oyuncuyla ilgili anılarını anlatırken Oktay Kaynarca ve Melek Baykal duygusal anlar yaşadı. Levent Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

“Bir kardeşimi kaybettim gibi hissediyorum”

Usta ismin boşluğunun kolay dolmayacağını belirten Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, “Hepimizin başı sağ olsun. Çok kısa bir dönem arkadaşlığımız oldu ama gerçekten bir dost, bir arkadaş çok yakın hissettim. Kendisini adeta bir kardeş gibi hissediyordum. Tarık erken gitti, o açıdan üzüntümüz büyük. Boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatkar. Adeta bir kardeşimi kaybettim gibi hissediyorum” dedi.

“Çok küstük, çok barıştık"

Ünlüoğlu ile olan dostluğunu anlatan usta oyuncu Selçuk Yöntem, “ Çok küstük, çok barıştık, toplumlarda aranan bir karakterdir. Bir anımızı anlatacağım Ankara’da dolmuşlar var o zaman, bende o da bir arkadaşımızla bindik. Araba hareket etti, şoföre parayı uzattı beni göstererek beyefendi hariç üç kişi alır mısınız dedi. Ben tabi gülmeye başladım ve barıştık" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sabahları vatandaşın çilesi haline gelen metrobüsün günlük kazancı dudak uçuklattı
Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıkıyor mu? Anayasa Mahkemesi'nden son dakika karar
İstanbul'da sahte SGK müfettişleri çok sayıda işyerini dolandırdı
Vladimir Putin İsveçli çevreci aktivist kız Greta Thunberg'i yerden yere vurdu
Sabah Gazetesi'nde 'saray' krizi! Hıncal Uluç ile gazetesi papaz oldu
Cerrahpaşa'da Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitime 20 gün ara
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD’de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
Sosyal medya'da hızla yayılan yeni akım 'pes' dedirtti!
2019'da Cumhuriyet'in kaçıncı yılı kutlanacak 29 Ekim ne zaman?
Hırsızlık şüphelisi kucağında bebeğiyle emniyete getirildi
Tarık Ünlüoğlu'na acılar içinde son veda! 'Neşemizi yitirdik.'
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ne zaman sonuç sorgulama
Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşamaları böyle görüntülendi
OGM sonucu 2019 sorgulama TC ile OGM sonuç sorgulama