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Üsküdar'da asfalt çalışmasında şok edecek tarihi kalıntılar bulundu

SKÜDAR'da İSKİ'nin çalışması sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, asfaltın hemen altında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Görevliler tarihi kalıntılar üzerinde çalışma başlattı. 

Tarihi kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.

Tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyledi. Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar  Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu.  Berber olan Ahmet Karagöz ise, "Çalışmalar sırasında tarihi eser bulunduğunu söylediler. Geldiler incelediler. Ama 3 aydır buralar böyle" şeklinde konuştu. 

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