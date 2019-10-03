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Son İstanbul seçimini bilen KONDA AK Parti'nin oy oranını açıkladı

23 Haziran İstanbul seçimlerinde yüzde 9'luk puan farkını bilen KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında." dedi.

Tekrarlanan İstanbul seçiminde oluşan 9 puanlık farkı bilen anket şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, istifalarla gündeme gelen AK Parti'nin oy oranına ilişkin konuştu.

Ağırdır, "AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin etkisi azalıyor MHP'nin etkisi artıyor

İktidar bloğunda AK Parti'nin etkisi azalırken MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığını ifade eden Ağırdır, İyi Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtiyor. İyi Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakâr kişiler olduğunu kaydeden Ağırdır, MHP seçmenlerinin geleneksel hayat tarzı olan muhafazakârlar olduğunu ifade ediyor.

Gençlerin yarısı mevcut aktörlerle sorunların çözülemeyeceğini düşünüyor

Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin bu konuda hemfikir olduğunu belirtti. Ağırdır, "Başkanlık sistemine bugün AK Partililer de 'hayır' der" diye konuştu.

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