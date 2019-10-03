6 anket şirketinden bomba sonuçlar! AK Parti yüzde 30'un altında

"Seçmenler hangi partiye oy verecek?" araştırması

İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı raporda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili veri analizi yaptı.





