HABER /  EKONOMİ

Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklandı enflasyon tek haneye indi

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı. Böylece enflasyon Temmuz 2017'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,45 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,44 arttı.

Eylül 2018'e kıyasla da yüzde 2,45 arttı

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 8,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,53 yükseldi. TÜFE, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydetti.

İki yıl aradan sonra ilk kez tek haneye indi

Yİ-ÜFE ise ağustosa göre yüzde 0,13, Eylül 2018'e kıyasla da yüzde 2,45 arttı.Eylülde yüzde 9,26'ya gerileyen yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

Ana harcamalarda durum ne?

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup alkolsüz içecek

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Artışın en yüksek olduğu diğer gruplar

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,99 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak

Böylece enflasyon Temmuz 2017'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 42.58'lik fiyat artışı ile sarımsak oldu.

İlgili Haberler
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Dolarda hareketli anlar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tarık Ünlüoğlu cenaze töreni! Eşi Gülenay Kalkan ve kızının zor anları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Dolarda hareketli anlar
Facebook'a veri ihlali cezası! Yüzbinlerce kişi veri ihlalinden etkilendi
Beşiktaş Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa'daki maçları canlı yayını saat kaçta hangi kanalda
Bakan Hulusi Akar'ın güvenli bölge resti ABD'den ses getirdi! Pentagon açıklaması
Hürriyet yazarı Bayer'den şaşırtan öneri: Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz
Lucescu'dan Galatasaray itirafı: Reddettiğim için pişmanım
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'da Adebayor şoku
Tarık Ünlüoğlu eşi kimdir çocuğu Zeynep kiminle evli?
Gülenay Kalkan kızı var mı Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi yaşı kaç?
Bursa'da arkadaşını doğrayıp parçalara ayıran sanığa müebbet hapis
Ankara'da operasyon! Üniversite öğrencilerinin gittiği mekanlara sahte içki satmışlar
Yılbaşı hangi gün 2020 yeni yıl hangi güne denk geliyor?
Yorumlar 10 yorum