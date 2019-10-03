Gülenay Kalkan kızı var mı Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi yaşı kaç?

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 61 yaşında akciğer sorunu ile kaldırıldığı hastanede vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi de merak konusu oldu. 2 kez evlenen Tarık Ünlüoğlu ilk eşiyle 11 yıl evli kaldı ve kızı Zeynep dünyaya geldi. Tarık Ünlüoğlu'nun 2. eşi ise 2013 yılında evlendiği Gülenay Kalkan oldu.

Tarık Ünlüoğlu bugün düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi de merak konusu oldu. Peki 2 kez evlilik yapan Tarık Ünlüoğlu'nun ilk eşi ve kızı Zeynep kimdir? 2013 yılında evlendiği ikinci eşi oyuncu Gülenay Kalkan kimdir? İşte merak edilenler.

61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu geçen akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kanser tedavisi gören Tarık Ünlüoğlu, 2018 yılında da ağır bir tedavi sürecinden geçmişti.

Hastaneye yattıktan bir gün sonra vefat etti

Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, şu bilgileri verdi:

-"Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak, akciğer kanserinde etkili olabilecek tüm tedavilerden faydalanarak hastalıkla savaştık ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan solunum şikayetiyle Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik ama bütün çabalara rağmen kendisini kaybettik"

Diziden apar topar ayrılmıştı

Tarık Ünlüoğlu hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Eşi Gülenay Kalkan o zaman şu bilgileri vermişti:

- "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık, atlattı çok şükür”.

Keyfim yerinde: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yılbaşında da her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Ünlüoğlu, “Son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok” demişti.

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Eşleri ve çocukları

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olan Tarık Ünlüoğlu Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ardından Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yapan Tarık Ünlüoğlu iki kez evlilik yaptı. İlk eşinden bir kızı oldu. İkinci eşi Gülenay Kalkan ile 2013 yılında evlendi.

Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan kimdir?

1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tarık Ünlüoğlu’nun ikinci eşi Gülenay Kalkan, tiyatro oyuncusu. Tarık Ünlüoğlu 12 yıl süren ilk evliliğini bitirdikten sonra 1988 yılından itibaren Gülenay Kalkan ile birlikte yaşamaya başladı. Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan 25 yıl birlikte yaşadıktan sonra 14 Şubat sevgililer gününde Berlin'de evlendiler.

Evli olmadıklarını 15 yıl sonra öğrendiler

Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu ile olan evliliklerini şöyle anlatmıştı:

-"25 yıldır beraberiz Tarık ile. 15 yıl önce 1998'de teknede Kos açıklarındaydık ve kaptan Mehmet Aslantuğ'du. "Kaptan, nikah kıyar" dediler. Mehmet kıydı bizim nikahımızı. Yıllar sonra bir alım-satım konusuyla alakalı bir şey oldu. Dediler ki "Siz evli değilsiniz, nikahınız geçerli değil". Biz de hiç üzerine düşmediğimiz için nereden bilelim. 15 Şubat'ta Berlin'de evlendik."

Tarık Ünlüoğlu'nun bilinmeyen ilk eşi

Usta sanatçının tek çocuğunun annesi 11 yıl evli kaldığı ilk eşi. Tarık Ünlüoğlu verdiği röportajların hiç birinde onun ismini anmamış. Haliyle kamuoyunda ilk eş tam bir muamma. Kızı 2012 yılında Umur Kırca ile evlendiğinde de ilk eş düğünde yer almamıştı. Tarık Ünlüoğlu o dönem sevgilisi olan ikinci eşi Gülenay Kalkan ile nikahta bulunmuştu.

Tarık Ünlüoğlu'nun kızı Zeynep Ünlüoğlu

Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden bir kızı bulunuyor. Zeynep ismini verdiği kızı Levet Kırca ile Oya Başar'ın oğlu, Umur Kırca ile evli. Çift 2012 yılında dünya evine girdi. Zeynep Ünlüoğlu sistem analizcisi olarak çalışıyor. Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi Gülenay Kalkan'dan çocuğu bulunmuyor. Çift çocuk yapmayı istememişler. Tarık Ünlüoğlu bu konuda verdiği röportajda şunları söylemişti:

-İkinci eşim tiyatro sanatçısı Gülenay Kalkan. Çocuğumuz yok, istemiyoruz da. Onun çocuğu benim. Bu da ona yetiyor, hatta fazla bile geliyor.

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı filmler ve diziler:

2015-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2014 - Ah Neriman (dizi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)

2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)

2011 - Berlin Kaplanı (sinema)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)