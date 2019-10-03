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Bursa'da arkadaşını doğrayıp parçalara ayıran sanığa müebbet hapis

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da arkadaşını ekmek bıçağıyla doğrayıp parçalara ayıran ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Akif Tamtürk'ün (43) cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden yargılanan Tamtürk bu kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, geçen 2016 yılı aralık ayında yaklaşık 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın (35) arkadaşı Akif Tamtürk (43) tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Altı'nın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile irtibata geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan ve sorgusunda dehşet veren cinayeti en ince detayına kadar nasıl işlediğini anlatan şüpheli tutuklandı.

Hakimin tepki gösterdiği sanık 18 yıl ceza almıştı

Akif Tamtürk, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca his saiki veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandı. Yargılama süresince verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle o dönemki mahkeme başkanı İsmail Yılmaz'ın, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor" diyerek tepki gösterdiği Akif Tamtürk'e tahrik indirimi yapılarak 18 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay kararı bozdu

Cezanın ardından karar Yargıtay'a taşındı. Kararı inceleyen Yargıtay, sanığa verilen tahrik indirimin uygulanmamasını isteyerek dosyayı mahallî mahkemeye gönderdi. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkan sanık, eski ifadelerini tekrarlayarak, cinayeti işlemediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verip, tahrik indirimi uygulamadı.

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