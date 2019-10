Fenerbahçeli Jailson teknik heyeti şaşırttı: Tutamayız gider

Fenerbahçe'nin savunmasında görev almaya başlayan Jailson'un yükselen performansı teknik heyeti hem sevindirdi hem şaşırttı.

Fenerbahçe’de birçok eleştiriye rağmen teknik direktör Ersun Yanal, Jailson'u stoperde oynatmaya devam ediyor. Derbide deneyimli teknik adamın bu kararının ne kadar doğru olduğu Falcao’nun etkisiz hale gelmesiyle ortaya çıktı.

Teknik heyeti şaşırttı

Milliyet'in haberine göre; orta saha oyuncusu olmasına rağmen Brezilyalı futbolcu sezon başı hazırlık kampında mecburen stopere çekilmişti. Stoper transferi geç yapıldığı için bu bölgede şans bulan oyuncu teknik heyeti fazlasıyla şaşırttı.





Kısa vadede piyasasını yükseltir

Her geçen gün gelişimini sürdüren Brezilyalı’nın topla çıkışları, oyunu geriden kurması, çabukluğu gibi etkenler şu an dünya futbolunda aranan özellikler. Bu özelliklere sahip isimlerin çok büyük bonservis bedelleri karşılığında transfer olduğu biliniyor. Jailson’un da kısa vadede benzer şekilde önemli bir transfer yapma ihtimali bulunduğu sarı-lacivertliler tarafından vurgulandı.







İki eksiği bulunuyor

Teknik heyet Brezilyalı futbolcunun bu özellikleri sayesinde dünyada aranan stoperler arasına gireceğini düşünüyor. Şu an için Jailson’un iki eksiği bulunuyor. Hava topu ve pozisyon almada hâlâ en üst seviyede değil. Temmuz ayından bu yana stoperde görev yapan Brezilyalı bu konuda da ciddi gelişim sağladı.

Kulübe para kazandıracak

Sezon boyunca Ersun Yanal’ın bu bölgede oynatmayı planladığı Brezilyalı futbolcunun böylelikle komple bir stoper olması söz konusu. Bu çerçevede Jailson’un sezon sonu önemli bir transfer yapıp kulübe ciddi bir bonservis geliri kazandırması gündemde.