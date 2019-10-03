'S-500'ler ateşlendi' iddiasının ardından Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Suriye'de S-500'ler ateşlendi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, geliştirilme süreci devam eden S-500 hava savunma sisteminin Suriye'de test edildiği haberlerini yalanladı. Bakanlık yetkilileri söz konusu sistemi Suriye topraklarında test etmek için herhangi gereklilik oluşmadığını söyledi.

Rus İzvestiya gazetesinin ulaştığı Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, "S-500, uzun menziller söz konusu olduğunda balistik ve aerodinamik nesnelerin önünü kesmek için geliştirilmiş bir sistem. Dolayısıyla hayır, Suriye topraklarında söz konusu hava savunma sistemini test etmek, dahası kullanmak için herhangi bir gereklilik oluşmadı" açıklamasında bulundu.

"S-400 sistemi durduracak düzeyde"

Bakanlık yetkilileri şöyle devam etti: "Kaldı ki, (Suriye'deki Rus üsleri) Tartus ve Hmeymim, havadan gelebilecek saldırılara karşı yenilenmiş S-400, Pantsir-S ve TOP-M2 sistemleriyle korunmakta. Söz konusu sistemler, saldırılar hangi yönden ya da hangi hızla gelirse gelsinler bunları durdurabilecek kabiliyette."

Suriye'de denendi iddiası

Daha önce İzvestiya gazetesi, yine Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, S-500 sisteminin Suriye'de denenmiş silahlardan biri olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

S-500 sistemlerinin geliştirilme aşaması tamamlanmış değil. Türkiye'ye teslimatı devam eden Rus savunma sistemi S-400'ün bir üst modeli olan S-500 sisteminin 2020'den önce Rus ordusunun kullanımına girmesi beklenmiyor.