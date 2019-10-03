Kılıçdaroğlu çok net söyledi istihbarat elemanları devreye konuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den CHP'ye gelen HDP ile arasına mesafe koyma taleplerini Cumhurbaşkanlığının oyunu olduğunu savunarak, "istihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, ‘Millet İttifakı'nı nasıl bozarız’ arayışı içindeler." dedi.

Millet İttifakı'ndaki HDP çatlağına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan "CHP 'HDP' derse biz yokuz" restinden sonra Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusuydu.

İstihbarat elemanları da devreye konuldu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, konuyu derin devlete bağladı. İYİ Parti'nin HDP'den duydugu rahatsızlığını soran Sarıkaya'ya, Kılıçdaroğlu şu ilginç yanıtı verdi:

"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu. Çünkü Saray ittifakın bir şekilde bozulmasını istiyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar. Kişi derken, derin devletin, daha doğrusu; ne denir bilmiyorum ki, istihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, ‘Millet İttifakı'nı nasıl bozarız’ arayışı içindeler. Ben bu ittifakın bozulacağını sanmıyorum."

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