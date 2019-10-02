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Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yalçın Akdoğan kimdir?

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümünde, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı.

Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Pendik Belediyesi Eğitim, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği, AK PARTİ Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. 12 kitabı, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcülüğü görevinde bulundu. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı yaptı.

İngilizce bilen Akdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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