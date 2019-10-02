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Hastalığa yakalandı! Kendini ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, esnaflık yapan evli 2 çocuk babası Müfit Topkan (49), iddiaya göre verem hastalığına yakalandığı için 17 Eylül günü üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Olay, İstiklal Mahallesi'nde 17 Eylül günü meydana geldi. Müfit Topkan, iddiaya göre bir süre önce verem hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle bunalıma giren Müfit Topkan, aldığı alkolün de etkisiyle üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Alevler içerisinde kalan Topkan'a çevredeki bir vatandaş işyerinden getirdiği yangın söndürme cihazı ile müdahale etti. Müfit Topkan, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Topkan'ın vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede iki hafta tedavi gören Müfit Topkan, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Topkan'ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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