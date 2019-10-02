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Didem Arslan Yılmaz isyan etti! Bu tiyatroda yer almak istemiyorum

Habertürk'ün başarılı sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Altın Kelebek ödüllerine aday gösterildi fakat geri çekmek istediğini açıkladı. Yılmaz, açıklamasında "bu tiyatroda yer almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Medya himayesinde düzenlenen Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Habertürk'ün başarılı sunucusu Didem Arslan Yılmaz, adaylığının geri çekilmesini istedi. 

Ödül sahiplerinin önceden belirli olduğu tartışmalarını gerekçe gösteren Yılmaz, "Bu tiyatroda yer almak istemiyorum" dedi. 

Didem Arslan Yılmaz yaptığı açıklama "Altın kelebek ödüllerine yine adayı gösterilmişim. Ancak son yıllarda “tartışmalı” ödül dağıtıldığı iddia ediliyor.  Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları “önceden belli olduğu” tartışmaları bitmiyor. Böyle ise,  bu tiyatronun içinde yer almak istemem." dedi.

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