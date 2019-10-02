ABD'de ilk esrar kafesi açıldı! Esrar için menü bile yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı. Esrar için menü bile yapıldı

Eyalette esrar kullanımının serbest hale gelmesinin ardından satış yapılan çok sayıda dükkan açılmasına rağmen Amsterdam'ın ünlü esrar mekanlarına rakip olmayı hedefleyen ilk işletme olan cafe-restaurant 240 kişilik kapasitesiyle müşterilerini ağırlamaya başladı.

Lowell Farms isimli işletmeye 21 yaşın üzerindekiler girebilirken özel eğitimli garsonların yardımıyla menüden diledikleri esrarı seçebiliyorlar.

Tek sarımlık sigaraların 18 dolardan başladığı kafede daha yoğun içerikli ürünler, yiyecekler ve farklı içim aksesuarları sunuluyor.

Açılışa ülkenin her tarafından ziyaretçilerin geldiğini söyleyen işletmeci Andrea Drummer "insanların esrar tüketirken güvenli ve sosyal bir ortamda bulunabilmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

Drummer kafede görev alan 40 garsonun müşterilerin kullandıkları esrarı tolere edip edemediklerini yakından takip edip işlerin kontrol çıkmaması için özel eğitim aldığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya gibi bir çok eyalette esrar gibi hafif uyuşturucuların kullanımı serbest hale getirilse de federal düzeyde yasak devam ediyor.

Dünyanın en büyük yasal marihuana pazarı

2018'de yasal hale gelmesinin ardından dünyanın en büyük yasala marihuana pazarı haline gelen Kaliforniya'ya bir çok yatırımcı milyar dolarlık endüstriden pay alabilmek için akın etti.

Lowell Farms bir ilk olmasına rağmen kısa süre içerisinde aynı bölgede 7 yeni kafenin daha açılması bekleniyor.