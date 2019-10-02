Arsenal Mesut Özil'den kurtulmak istiyor yeni adresi Fenerbahçe olacak

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Arsenal ile yollarını ayırıyor. Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık verilmesi planlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı ALman futbolcu Mesut Özil için bir dönem sona eriyor.

Geçen sezon birçok maçta yedek bekleyen ve bu sezon da aynı durumla karşı karşıya olan Özil için ayrılık vakti yaklaşıyor.

Kiralık formülü

Manchester United maçında kadroya alınmayan yıldız oyuncunun Ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündemde. Mesut Özil, haftada 350 bin paundluk ile Arsenal kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu durumunda.

Yüksek maaşından kurtulmak istiyor

Ada ekibi, bu yüksek meblağ nedeniyle başka bir kulübe transferi gerçekleşirse, maaşın bir kısmını ödemeye hazır. La Cazette ile daha iyi bir maaşla sözleşme yenilemek isteyen Londra kulübü, bu bütçeyi oluşturmak için Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak istiyor.

Fenerbahçe'ye gidecek

Teknik direktör Unai Emery'nin planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İngiliz basını, Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı.