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YÖKDİL geç başvuru ekranı ÖSYM nasıl başvuru yapılır?

YÖKDİL başvuruları sona erdi. Ancak belirtilen tarihlerde sınav için başvuruda bulunamayan için ÖSYM geç başvuru imkanı sunuluyor. Peki YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

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YÖKDİL için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar sınav ücretini yatırılmasının ardından başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Peki, YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YÖKDİL SINAVI GEÇ BAŞVURU EKRANI

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti ise 180 lira olarak belirlendi.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekler.

İnternet üzerinden başvuruların yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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