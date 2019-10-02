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Yavaş'ın 'Ankapark' açıklamasına Gökçek'ten sert tepki: Bu lafı size yedireceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde yapılan Ankapark'ın maliyetinin 700-750 milyon dolar olduğunu açıkladı. Fatura isteyen Gökçek, "Bu lafı size yedireceğim Sayın Yavaş" diyerek tepki gösterdi.

Önceki akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Yavaş, Ankapark'a 2014 yılında da karşı çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:  Bu işe karşı çıkanlara hakaret eden tweetler atıldı. Maliyetine 200 milyon dediler, sonra 300-400 milyon dediler. Sürekli rakam değişti. Teftişlerimiz devam ediyor. Dolar kuru artıyor azalıyor, 700-750 milyon dolar belediyeye maliyeti. İsteyen herkese faturalarını yollayabilirim. 50 milyon dolar az bir para değil ama dolar kuru nedeniyle değişiyor bu rakam. Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılar. Biz kurtarmaya uğraşıyoruz ama orası batıyor.

"Lafla bu işi örtemezsiniz"

Yavaş'ın ses getiren açıklamalarına Twitter'dan sert tepki gösteren Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yavaş dün akşam Ankapark'ın 700-750 milyon dolara mal oldu dedi. Bu lâfı size yedireceğim Sayın Yavaş. Lâfla bu işi örtemezsiniz. 'İsteyen herkese bunların faturalarını takdim etmeye hazırım' dediniz. Ben de bu akşam Mavi Masa'ya müracaat edip resmen faturaları istedim" diye konuştu.

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