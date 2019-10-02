Bursa'da evine sipariş getirmeyen dönerciye baltalı baskın

Bilecik'te doğa yürüyüşü yaparken farkedildi dünyanın en tehlikelilerinden biri çıktı

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Ankara'da apartmanı genelev yaptı kadınlara 60 erkek kotası koydu

THY'den sonra yeni Hamidiye Su kararı 1 banka da var! Fatih Altaylı gaz yaptı diyor