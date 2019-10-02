Temel Karamollaoğlu'ndan yüzde 40 artı 1 için açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek" dedi.

AK Partili Faruk Çelik'in cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önerisi gündeme oturdu. Çelik, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" dedi. Şaşırtan öneriye muhalefet partilerinden ilk değerlendirme geldi.

Yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, yüzde 50+1 tartışmalarına da değinerek, "Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek. Bir kişiye bütün yetkileri verirseniz halkın iradesini yansıtamazsınız" ifadesini kullandı.

CHP'den "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirelim" önerisi

AK Parti'nin yüzde 40 önerisine CHP de karşı çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmalarına ilişkin, "Eğer değişicekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirelim. Yoksa sağından, solundan onu konuşalım, yok o tarafı olmadı, bu tarafı olmadı değil. Bu yasayı topyekün konuşalım, değerlendirelim." dedi