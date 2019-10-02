HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan yüzde 40 artı 1 için açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek" dedi.

AK Partili Faruk Çelik'in cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önerisi gündeme oturdu. Çelik, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" dedi. Şaşırtan öneriye muhalefet partilerinden ilk değerlendirme geldi.

Yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, yüzde 50+1 tartışmalarına da değinerek, "Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek. Bir kişiye bütün yetkileri verirseniz halkın iradesini yansıtamazsınız" ifadesini  kullandı.

CHP'den "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirelim" önerisi

AK Parti'nin yüzde 40 önerisine CHP de karşı çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmalarına ilişkin, "Eğer değişicekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirelim. Yoksa sağından, solundan onu konuşalım, yok o tarafı olmadı, bu tarafı olmadı değil. Bu yasayı topyekün konuşalım, değerlendirelim." dedi

İlgili Haberler
BBP lideri Mustafa Destici'nin yüzde 50 artı 1 açıklaması dikkat çekti Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maket alışverişi yaptı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler'den olay iddia: Fikret Orman imza atmak istemedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
Meclis Başkanı Şentop'tan '50+1' açıklaması: Doğru olduğu kanaatindeyim
THY'den sonra yeni Hamidiye Su kararı 1 banka da var! Fatih Altaylı gaz yaptı diyor
Adnan Oktar'dan olay ifade: Bütün kadınlara şefkat duyuyorum ama bu seks manasında değil
Canan Kaftancıoğlu'ndan sevdiği Birgün'e sert tepki Şişli teşkilatına kayyum atamasıyla ilgili
ÖNCEKİ HABERLER
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak Ekim ayı işsizlik maaş ödemesi
UEFA'dan Trabzonspor'a şok ceza! Tribün kapatma cezası geldi
E devlet şifresiyle KYK burs başvurusu yapma sayfası giriş
CHP'li Küçükçekmece belediyesine 'hayvan barınağı' tepkisi
ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman ÖSYM geç başvuru ücreti
O Ses Türkiye jürisini şoke eden değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı
Yorumlar 10 yorum