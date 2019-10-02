CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Yeni Ekonomi Programı'nı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Her programdan sonra zamlar artıyor. IMF ne diyorsa aynen yerine getiriyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu CHP'nin düzenlediği Suriye toplantısında ifade ettiği "Ankara-Şam arasındaki yol barışa giden en kısa yoldur." açıklamasını tekrarladı.

İstanbul'daki 5.8'lik depremle ilgili "17 yılda 36 milyar dolar para toplandı" diyen Kılıçdaroğlu "Deprem vergileri nereye harcandı dedim tepki gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Suriye ile ilişkiler

-Ankara-Şam arasındaki yol barışa giden en kısa yoldur. Güvenlik sağlanınca mültecilerin geri dönüşü teşvik edilmeli.

Deprem açıklaması

-17 yılda 36 milyar dolar para toplandı. Deprem vergileri nereye harcandı dedim tepki gösterdiler. Vatandaş vergi vermiş nereye harcandığını soracağız. 29 okul dahi depreme dayanıklı hale getirilmemiş. Yapmamız gereken çok iş var.

Yeni Ekonomi Paketi

-Eskileri işe yaramadı yeni program IMF programıdır. Her programdan sonra zamlar artıyor. IMF ne diyorsa aynen yerine getiriyorlar. Gerçek değil hedeflenen enflasyon dikkate alınacak.

İşsizlik yüzde 12,1'di şimdi genç işsizlik yüzde 25'e dayandı.

"Vatandaşın bankalara borcu 540 milyar TL'ye çıktı"

-Türkiye borç batağında, borcun milli gelire oranı yüzde 62. Borçları ödeyemeyip Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Vatandaşın bankalara borcu 540 milyar TL'ye çıktı. 17 yıl önce böyle bir işsizlik yoktu. İşsizlerin hakkını hukukunu savunmak bize düşüyor.

"TBMM'nin itibarı ile oynanıyor"

-Parlamentonun açılışında bari doğruları söyleyelim. Bakanlara yönelik 18 bin 895 sorunun yüzde 7'si cevaplandı. Atamayla gelen bakanlar vekilleri ciddiye almıyor. TBMM'nin itibarı ile oynanıyor. TBMM'nin itibarını korumak Meclis Başkanı'nın görevidir.

Yargı bağımsızlığı

-Bu memlekette adalet yok. Hakim siyasi otoriteden talimat alıyorsa adalet yoktur. Adalet bu noktaya gelmişse tuz kokmuştur. En büyük sorunumuz buradadır. Geldiğimiz nokta çürüyen bir adalet mekanizması. Ne yargı bağımsızlığı...