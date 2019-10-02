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Canan Kaftancıoğlu'ndan sevdiği Birgün'e sert tepki Şişli teşkilatına kayyum atamasıyla ilgili

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

CHP İstanbul Şişli İlçe Teşkilatı'nda Canan Kaftancıoğlu'nun mevcut başkanı görevden alıp yerine kayyum atadı şeklinde yayılan haberlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaftancıoğlu sessizliğini bozarak haberi yalanladı.

CHP'de yaklaşan kongre öncesi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu'nun, dün gece geç saatlerde gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldığı şeklinde haberler kamuoyuna yansıdı.

Söz konusu haberle ilgili sessizliğini bozan Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı. 

Kaftancıoğlu konuya ilişkin şunları söyledi;

Kaftancıoğlu'ndan Birgün'e tepki

Söz konusu haberinin gerçeği yansıtmadığı ve copy-paste şeklinde yapıldığına sitem eden Kaftancıoğlu, 'gazetecilik yaptığına inandığım' diyerek sevdiği bir yayın kuruluşu olduğu anlaşılan Birgün'e de tepkisini göstermekten geri durmadı.

Kaftancıoğlu Birgün için ise şunları söyledi;

Gazetecilik yaptığına inandığım, inanmak istediğim @BirGun_Gazetesi'nin de bunu yapmış olması gazetecilik adına üzücüdür..

Veli Çelik haberi doğruladı

BirGün'e açıklama yapan CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ise "Alınan karar bize dün akşam iletildi. Hak ettiğimiz bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

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