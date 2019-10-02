Ticaret Bakanı Pekcan 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum' deyip açıkladı

MERSİN'deki Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen basın toplantısında, eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayı ihracatı 15 milyar 220 milyon dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu." diye konuştu.

"Eylül ayı ihracatı 15 milyar 220 milyon dolar oldu" diyen Bakan Pekcan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Eylül'de güçlü performans

-Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

TL kredi faizlerini aşağı çekti

-Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti.

Eylül ayı ithalat rakamları

-Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı

Yılın 9 ayındaki ihracatımız yüzde 2.56 artışla 132 milyar 505 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımızın yüzde 68.8 gibi ciddi bir düşüşle 16.4 milyar dolara gerilemesi önemli.