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Abdüllatif Şener'den Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili skandal sözler

Bulduğu her fırsatta hükümete saldıran CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bu kez de fırsatı kaçırmadı. Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili skandal ifadeler kullanan Şener, Esad'ın ajansına manşet olmayı başardı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin Suriye politikasını yerden yere vurdu.

Suriye'de Türkiye'nin başarısız olduğunu savunan Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek planlarını da yanlış bulduğunu anlattı.

Abdüllatif Şener'in "Türkiye, Suriye'de terör örgütlerini destekliyor" sözleri, Suriye basınının da ilgisini çekti. 

Esad'ın ajansına manşet oldu

Türkiye'yi suçlayan bu küstah ifadeler, Esad'a bağlı devlet ajansı Sana'da manşetten okuyucularına duyuruldu. 

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