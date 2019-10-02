İBB'nin önlem alındığı duyurduğu Altunizade metrobüs durağında manzara değişmedi

Herkesle akraba oluyoruz: Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, “Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şekilde herkesle akraba oluyoruz" diye konuştu.