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Mehmet Ayan derbideki gerçeği anlattı: Gizli bir el 'susun, küfür etmeyin' demiş

Mehmet Ayan, İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan bomba detayı anlattı.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında spor gündeminde öne çıkan başlıklar masaya yatırıldı. 

Candaş Tolga Işık, derbinin beklentileri karşılayamadığını ifade ederken ''Fenerbahçe puan olarak avantaj kazandı. Galatasaray'ın geçen seneye göre iştah problemi var.'' dedi.

''Büyük ve gizli bir el 'susun, küfür etmeyin' demiş''
Mehmet Ayan ise yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; ''Malum fotoğraf eğer ki sayın spor bakanı ve hatta eski spor bakanı oradan çıkart. Ne  Mustafa Bey poz verir ne de Ali Bey fotoğrafını çeker. Hepsi oynuyorlar. Büyük ve gizli bir el 'susun, küfür etmeyin' demiş. Devlet ve ya birileri tarafında konuşmayın denmiş. Derbi sakin geçti. O eli öperim ben.''

''Ali Koç'un 30 maçlık cezasını kaldırın diye telefon ettiler''
0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı; Ali Koç'un 30 maçlık cezasını kaldırın diye telefon ettiler. İki başkanın yan yana maçı izlenmesi istendi. Ali Koç'un Mustafa Cengiz'in fotoğrafını çekmesi tamamen spontane. Maça gelirsek Fenerbahçe iyi oynayan taraftı. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Maçın hakkı ise beraberlikti. Deniz Türüç artık Kayserispor'da değil Fenerbahçe'de oynadığının farkına varsın. Acaba Ersun Yanal, Mevlüt'ü son 10 dakika oynatabilir miydi.? Galatasaray'a gelirsek pozisyon bulmakta zorlandı. Galatasaray'ın orta sahasında kanatlara pas atacak adam yok.''

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