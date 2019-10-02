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Beşiktaş'ın konuğu Wolverhampton

Anadolu Ajansı

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Beşiktaş bu sezon sadece bir maç kazandı
Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

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